Владимир Маркин: "Хотим, чтобы работа стюардом стала профессией"

Сегодня в Доме футбола состоялось первое заседание комитета РФС по работе с болельщиками под руководством Владимира Маркина, который вступил в должность в ноябре прошлого года. По окончании мероприятия итоги подвел глава органа, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Сегодня мы обсуждали только ключевые вопросы, связанные с безопасностью на стадионах, работе с болельщиками и законодательную базу. Хотя вопросов, само собой, еще очень много. Кое-какие мы затронули мельком, другие еще не успели обсудить. Например, пиротехника, никак мы не можем избавиться от этой проблемы.

Завтра у нас, условно говоря, начинается весенняя стадия чемпионата России. Я давал коллегам формулировку: весенняя стадия – это прогон спектакля, если говорить театральным языком. Мы должны посмотреть, что у нас творится на стадионах. Внести предложения. А Кубок конфедераций – это уже генеральная репетиция, где мы должны все "обкатать", убедиться в безопасности на стадионах.

Сегодня стюарды являются общественниками, у них есть много обязанностей, а прав – нет. У нас есть много болельщиков, лишенных права на посещение стадионов, но как стюарду его остановить? Это вне его компетенции. И мы хотим, чтобы работа стюарда стала профессией.

Тем очень много. Мы затрагивали предстоящий Кубок конфедераций, обсуждали количество болельщиков, которые приедут из-за рубежа. Вы же понимаете, сейчас делается все, чтобы спровоцировать, чтобы люди не ехали к нам. Показать, как все у нас плохо. И это не входит только в полномочия нашего комитета, это задача всех органов нашей страны: популяризовать нашу страну, показать, что ничего страшного у нас нет. Чемпионат мира – он ведь должен стать огромным праздником для всех. У нас прекрасные стадионы, прекрасные душевные отзывчивые люди.

Наш комитет будет работать аккуратно, но сильно, если перефразировать одного героя.

– Смена полномочий стюардов может произойти до Кубка конфедераций?

– Думаю, может. Потому что вопросом уже занимается РФС. И уверен, что это произойдет.