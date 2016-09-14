Валерий Газзаев: "Слуцкий подал в отставку после Euro-2016. Почему это не сделал Мутко?"

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев выразил уверенность, что его конкурент, дейстующий глава союза Виталий Мутко является одним из виновников провала сборной России на чемпионате Европы-2016 и должен был подать в отставку. Россияне под руководством Леонида Слуцкого набрали 1 очко в трех матчах с Англией (1:1), Словакией (1:2) и Уэльсом (0:3). Слуцкий после турнира подал в отставку.

- После чемпионата Европы-2016 и справедливой критики в адрес сборной Леонид Слуцкий, человек ответственный, не выполнивший задачу, принял, я считаю, правильное решение, написав заявление об отставке с поста главного тренера, - цитирует "Интерфакс" Газзаева. - Почему это не сделал президент РФС? Он что, вообще не участвовал ни в каких программах? Да, можно говорить, что у нас такой уровень игроков, такой уровень футбола – это легче всего сказать. Я считаю, что ответственность должны нести как руководители, так и исполнители. В 2014 году, после того как сборная Италии не вышла из группы на чемпионате мира, президент Федерации футбола Италии и тренер написали заявление об отставке. Я считаю, что это абсолютно правильный профессиональный подход. Это жизнь, не всегда у всех что-то получается, но люди должны уметь нести ответственность, без этого невозможно в серьезном деле работать.

Выборы президента РФС состоятся 24 сентября, помимо Газзаева и Мутко на пост претендуют Игорь Ефремов и Сергей Прядкин.