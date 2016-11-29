Андрей Будогосский: "Хотим дать импульс конкуренции, изменив систему оплаты арбитров"

Новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал эксклюзивное интервью "СЭ" – в течение часа он отвечал на вопросы Александра БОБРОВА. Он подчеркнул, что он намерен изменить систему оплаты арбитров, чтобы дать импульс конкуренции.

– Реально ли ввести в России профессиональное судейство?

– Второй год в Госдуме лежит наш документ, касающийся приобретения судьями определенного статуса. Он затрагивает и социальные вопросы, и пенсионное обеспечение. Подготовили его вместе с вашим покорным слугой арбитры – кандидат юридических наук Евгений Кудряшов и адвокат Юрий Рейзер.

– В документе речь идет о футбольных арбитрах или всех судьях в целом?

– Не стали выделять только футбольных.

– Современным арбитрам при выходе на пенсию учитываются годы, проведенные в судействе?

– РФС, оплачивая их работу, перечисляет все взносы – в том числе и в Пенсионный фонд.

– А система оплаты пока останется прежней? Гонорар арбитров в 90 тысяч рублей за матч сохранится?

– Хотим ее изменить, чтобы новая система дала импульс конкуренции, заставила бы работать качественнее. Мы договорились, что судьи категории Про ежемесячно станут получать фиксированную заработную плату в 30 тысяч рублей. Эти деньги могут пойти на тренировки, на медицину и так далее. Базовая ставка за судейство для тех, кто работает в поле, составит 65 тысяч рублей за матч. И еще 50 тысяч – бонус. Зависящий от качества работы. Есть комиссия. Если она соглашается, что оценка судьи 8,2 балла и выше, арбитр получит всю сумму бонуса. Дальше идет градация – 75 процентов, 50… Если оценка 7,9 и ниже, бонус в 50 тысяч не выплачивается. Думаю, это поможет нам улучшить качество судейства.

Полностью интервью Будогосского