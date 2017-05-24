Португалия сыграла вничью с Коста-Рикой на молодежном чемпионате мира

В матче второго тура группового турнира чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет сборная Португалии сыграла вничью с Коста-Рикой – 1:1. В другом поединке Уругвай обыграл Японию со счетом 2:0.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Группа C

2-й тур

Коста-Рика – Португалия – 1:1 (0:1)

Голы: Диогу Гонсалвеш, 32 – с пенальти (0:1). Марин, 48 – с пенальти (1:1).

Удаление: Рубен Диаш (Португалия), 71.

Судья: Аль-Джассим (Катар).

Группа D

Уругвай – Япония – 2:0 (1:0)

Голы: Скьяппакассе, 38 (1:0). Оливейра, 90+1 (2:0).

Судья: Марчиняк (Польша).