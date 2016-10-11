Молодежная сборная России сыграла вничью с Финляндией и заняла в группе предпоследнее место

Молодежная сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 сыграла вничью с Финляндией – 1:1. В составе команды Николая Писарева отличился полузащитник Максим Палиенко.
В своей группе россияне заняли пятое место с девятью очками, опередив сборную Фарерских островов, но уступив Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджану.
Чемпионат Европы U-21
Отборочный турнир
Группа 7
Россия U-21 – Финляндия U-21 – 1:1 (1:0)
Голы: Палиенко, 2 (1:0). Виитикко, 64 (1:1).
Нереализованный пенальти: Комличенко, 17 (вратарь)
Россия U-21: Бородько, Живоглядов (Макаров, 70), Зуев, Чернов, Караваев, Ефремов (Гасилин, 57), Лысцов, Палиенко (Миранчук, 70), Безденежных, Евсеев, Комличенко.
Финляндия U-21: Виртанен, Хатакка, Виитикко, Пирттийоки, Р.Йенсен (Миеттунен, 60), Ветели, Камара, Ягуби, Клинга (Лассас, 77), Скрабб, Ф.Йенсен.
Предупреждения: Лысцов, 27. Хатакка, 39. Безденежных, 43. Зуев, 56. Миранчук, 82.
Судья: Сант (Мальта).
11 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".
serzheo
Срочно, наисрочнейшим образом - притащить в Россию гастров из Бразилии, где в лесах много-много диких обезьян.
21:40
ТолькоТоронто
Эти щеглы кладут в карман в среднем 400000 рэ в месяц. нахер им напрягаться ??? Слава мудко !!!!
21:35
Slim Taller
Хуже не было никогда.Ужесточить лимит,тогда и Фареры обойдут.
21:25
tryam
пока вся эта золотая молодежь получает нормальные зарплаты за русский паспорт, будет такая вот жо+а в сборной, Писарев думаю соберет молодежку нормальную, на следующий цикл, эти же, потерянное поколение
21:24
grey174
Так низко мы падали в последний раз, когда сдали Москву Наполеону!!!
21:23
tryam
как хорошо что это поколение бездарей уйдет
21:22
zema1905
Бл...Ха-Муха.
21:12