Молодежная сборная России сыграла вничью с Финляндией и заняла в группе предпоследнее место

Молодежная сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 сыграла вничью с Финляндией – 1:1. В составе команды Николая Писарева отличился полузащитник Максим Палиенко.

В своей группе россияне заняли пятое место с девятью очками, опередив сборную Фарерских островов, но уступив Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджану.

Чемпионат Европы U-21

Отборочный турнир

Группа 7

Россия U-21 – Финляндия U-21 – 1:1 (1:0)

Голы: Палиенко, 2 (1:0). Виитикко, 64 (1:1).

Нереализованный пенальти: Комличенко, 17 (вратарь)

Россия U-21: Бородько, Живоглядов (Макаров, 70), Зуев, Чернов, Караваев, Ефремов (Гасилин, 57), Лысцов, Палиенко (Миранчук, 70), Безденежных, Евсеев, Комличенко.

Финляндия U-21: Виртанен, Хатакка, Виитикко, Пирттийоки, Р.Йенсен (Миеттунен, 60), Ветели, Камара, Ягуби, Клинга (Лассас, 77), Скрабб, Ф.Йенсен.

Предупреждения: Лысцов, 27. Хатакка, 39. Безденежных, 43. Зуев, 56. Миранчук, 82.

Судья: Сант (Мальта).

11 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".