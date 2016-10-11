21:02 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Молодежная сборная России сыграла вничью с Финляндией и заняла в группе предпоследнее место

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Молодежная сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 сыграла вничью с Финляндией – 1:1. В составе команды Николая Писарева отличился полузащитник Максим Палиенко.

В своей группе россияне заняли пятое место с девятью очками, опередив сборную Фарерских островов, но уступив Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджану.

Чемпионат Европы U-21

Отборочный турнир

Группа 7

Россия U-21 – Финляндия U-21 – 1:1 (1:0)

Голы: Палиенко, 2 (1:0). Виитикко, 64 (1:1).

Нереализованный пенальти: Комличенко, 17 (вратарь)

Россия U-21: Бородько, Живоглядов (Макаров, 70), Зуев, Чернов, Караваев, Ефремов (Гасилин, 57), Лысцов, Палиенко (Миранчук, 70), Безденежных, Евсеев, Комличенко.

Финляндия U-21: Виртанен, Хатакка, Виитикко, Пирттийоки, Р.Йенсен (Миеттунен, 60), Ветели, Камара, Ягуби, Клинга (Лассас, 77), Скрабб, Ф.Йенсен.

Предупреждения: Лысцов, 27. Хатакка, 39. Безденежных, 43. Зуев, 56. Миранчук, 82.

Судья: Сант (Мальта).

11 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".

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КОММЕНТАРИИ (7)
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serzheo

Срочно, наисрочнейшим образом - притащить в Россию гастров из Бразилии, где в лесах много-много диких обезьян.

21:40

ТолькоТоронто

Эти щеглы кладут в карман в среднем 400000 рэ в месяц. нахер им напрягаться ??? Слава мудко !!!!

21:35

Slim Taller

Хуже не было никогда.Ужесточить лимит,тогда и Фареры обойдут.

21:25

tryam

пока вся эта золотая молодежь получает нормальные зарплаты за русский паспорт, будет такая вот жо+а в сборной, Писарев думаю соберет молодежку нормальную, на следующий цикл, эти же, потерянное поколение

21:24

grey174

Так низко мы падали в последний раз, когда сдали Москву Наполеону!!!

21:23

tryam

как хорошо что это поколение бездарей уйдет

21:22

zema1905

Бл...Ха-Муха.

21:12