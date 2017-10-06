Антон Митрюшкин: "Фол на Мелкадзе? Футбол - это маленькие хитрости"

Вратарь "Сьона" и молодежной сборной России Антон Митрюшкин после матча отборочного турнира чемпионата Европы против сборной Австрии (1:0) отметил, что его команда хорошо сыграла в обороне. Голкипер также добавил, что не видел эпизод с падением в штрафной площади нападающего Георгия Мелкадзе.

-У австрийцев быстрые фланги, – рассказал Митрюшкин. – Мы это знали, готовились, и сумели их сдержать. Поле было скользкое, был риск упасть в штрафной. Но повезло, что в тех моментах, которые возникали у моих ворот, этого не произошло. 1:0 – очень опасный счет, поэтому старались не садиться в оборону, а продолжать атаковать. Лично у меня было очень мало работы, защитники молодцы. Не позволяли создавать моменты у моих ворот. В команде все молодцы.

-Как считаете, был ли фол на Мелкадзе?

– Футбол – это маленькие хитрости. Если честно, момент с пенальти не видел, надо посмотреть повтор. (Павел ГУРЕВИЧ)