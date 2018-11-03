"Я был настроен скептически. Теперь рад, что он с нами". Фанаты "Витесса" - о Слуцком

Голландские болельщики успели сформировать свое мнение о Леониде Слуцком, который с начала нынешнего сезона возглавляет "Витесс". Под руководством российского специалиста клуб из Арнема занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии после десяти туров.

Фанаты благожелательно реагируют на интервью Слуцкого голландской прессе, где он объясняет свой подход к работе, привычки, а также оценивает уровень чемпионата страны.

– Тренер с чувством юмора – это плюс для лиги! – написал болельщик на сайте Voetbalzone под ником Timba69.

– Я был настроен скептически. Теперь рад, что он с нами. Этот яркий человек показывает, как можно работать, – написал Tegengif.

– Слуцкий имеет большое имя только в России, но поскольку в Европе вряд ли кто-то следит за российским чемпионатом, здесь он малоизвестен. Поэтому правильно сделал, что начал с низов, – считает Koni078.

– Самоотдача игроков с его приходом возросла, – заметил @1892. – Он знает, как извлечь максимум из лучших игроков. У него большой опыт. Проблема только в том, что из-за разных травм "Витесс" пока не играл в оптимальном составе. Когда все будут в строю, "Витесс" сможет спокойно бороться за место в первой четверке или пятерке.