"Витесс" Слуцкого обыграл "Козаккен Бойз" и вышел в 1/4 финала Кубка Голландии

"Витесс" победил "Козаккен Бойз" в матче 1/8 финала Кубка Голландии (2:1). Голами в составе клуба, который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, отметились хавбек Матуш Беро и нападающий Мартин Эдегор.
Голландия
Кубок
1/8 финала
"Козаккен Бойз" - "Витесс" - 1:2 (0:1)
Голы: Беро, 12 (0:1). Якоба, 59 (1:1). Эдегор, 90+2 (1:2).
"Козаккен Бойз": Якоба.
"Витесс": Эдуарду, Теландер, Караваев, Дуки (Кларк-Солтер, 71), Кларк (Бюттнер, 62), Сереро, Фор (Гонг, 62), Беро, Эдегор, Линссен, Бейтинк.
Предупреждение: Эдегор, 30.
Судья: Бланк.
20 декабря. Веркендам. Стадион "Sportpark De Zwaaier".
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