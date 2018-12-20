22:35 | Футбол — Голландия

"Витесс" Слуцкого обыграл "Козаккен Бойз" и вышел в 1/4 финала Кубка Голландии

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"Витесс" победил "Козаккен Бойз" в матче 1/8 финала Кубка Голландии (2:1). Голами в составе клуба, который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, отметились хавбек Матуш Беро и нападающий Мартин Эдегор.

Голландия

Кубок 

1/8 финала 

"Козаккен Бойз" - "Витесс" - 1:2 (0:1)

Голы: Беро, 12 (0:1). Якоба, 59 (1:1). Эдегор, 90+2 (1:2). 

"Козаккен Бойз": Якоба.

"Витесс": Эдуарду, Теландер, Караваев, Дуки (Кларк-Солтер, 71), Кларк (Бюттнер, 62), Сереро, Фор (Гонг, 62), Беро, Эдегор, Линссен, Бейтинк.

Предупреждение: Эдегор, 30. 

Судья: Бланк.

20 декабря. Веркендам. Стадион "Sportpark De Zwaaier".

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