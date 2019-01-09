Маттейс Де Лигт: "Я не хочу уходить из "Аякса" в январе"

19-летний капитан "Аякса" Маттейс Де Лигт заявил, что не планирует покидать команду в текущее трансферное окно, несмотря на интерес "Ювентуса".

- Я ничего не боюсь, но не планирую покидать "Аякс" в январе, - приводит слова Де Лигта Football Italia. - У нас есть трофеи, которые нужно выиграть, так что, всем нам стоит остаться в команде и принести ей пользу.

Маттейс Де Лигт в декабре прошлого года был признан газетой Tuttosport лучшим молодым футболистом Европы. В текущем сезоне он сыграл в 29 матчах своей команды, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Также в активе 19-летнего защитника 13 встреч в составе сборной Нидерландов.