"АЗ" проиграл "Виллем II", "Херенвен" победил "Фортуну"

"АЗ" в 14-м туре чемпионата Голландии уступил на своем поле "Виллем II" - 0:2. Дубль в этой встрече сделал Фран Соль. Команда из Алкмара не смогла догнать "Витесс", который с 22-мя очками идет пятым в таблице.

"Херенвен" победил "Фортуну" - 3:1, "Зволле" обыграл "Де Графсхап" - 2:0.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

14-й тур

"Херенвен" - "Фортуна" - 3:1 (1:0)

Голы: Хеэг, 43 (1:0). Зенели, 47 - с пенальти (2:0). Лампру, 48 (2:1). ван Амерсфорт, 79 (3:1).

"Херенвен": Хан, Хеэг, Вауденберг, Флоранус, Пири, Ринстра, Влап (Брейн, 90+1), ван Амерсфорт, Кобаяси, Зенели (Конголо, 87), ван Берген (Хорнкамп, 81).

"Фортуна": Кошелев, Ниняй, Даммерс, Эссерс, Пинту (Сисс, 81), Хосе Родригес, Димерс, Эль-Мессауди (Видигал, 69), Лампру, Семеду (Новакович, 75), Стоккерс.

Предупреждения: Ниняй, 51. Пинту, 56. Кобаяси, 62.

Судья: Кой.

1 декабря. Херенвен. Стадион "Abe Lenstra Stadion".

"АЗ" - "Виллем II" - 0:2 (0:2)

Голы: Фран Соль, 3 (0:1). Фран Соль, 30 (0:2).

"АЗ": Бизот, Свенссон, Хатзидиакос, Ауэян, Махер, Сентьенс (Ротариу, 46), Мидтсье (Дрейф, 46), Тил, Копмейнерс, Гвюдмундссон (Бергсма, 65), Идрисси.

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Льюис, Майснер, Данкерлуи (Саддики, 73), Паласиос, Анита, Краули (Езбилис, 90), Льонч, Авдияй, Фран Соль (Кристинссон, 90+4).

Предупреждения: Гвюдмундссон, 22. Льонч, 38. Херкенс, 41. Копмейнерс, 89.

Судья: Линдхаут.

1 декабря. Алкмар. Стадион АФАС.

"Де Графсхап" - "Зволле" - 0:2 (0:1)

Голы: Леманс, 14 (0:1). Намли, 75 (0:2).

"Де Графсхап": Юрьюс, ван де Паверт, С.Ньюпорт, Овусу, Л.Ньюпорт, Баккер, Эль-Джебли, Олейве (Бюргзорг, 75), Нарсинг (Тутуарима, 24), ван Мигем (Томассен, 67), Серраренс.

"Зволле": ван дер Харт, Лам, Пал, ван дер Берг (Флемминг, 46), Эхизибуэ, Буй, Леманс, Деккер, ван Дейнен (Элберс, 79), Намли, ван Крой.

Предупреждения: Лам, 2. Баккер, 17. Леманс, 29. Эль-Джебли, 33. Олейве, 33. ван Крой, 33. Юрьюс, 78.

Удаление: Л.Ньюпорт, 18.

Судья: ван ден Керкхоф.

1 декабря. Детинхем. Стадион "De Vijverberg".