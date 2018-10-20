"Аякс" разгромил "Херенвен"

"Аякс" на выезде обыграл "Херенвен" (4:0) в матче девятого тура чемпионата Голландии. В составе победителей отличились Лассе Шене, Хаким Зиех, Душан Тадич (с пенальти) и Каспер Дольберг.

"Аякс" набрал 22 очка и занимает второе место, отставая на пять очков от лидирующего ПСВ.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

9-й тур

"Херенвен" - "Аякс" - 0:4 (0:2)

Голы: Шене, 3 (0:1). Зиех, 42 (0:2). Тадич, 52 - с пенальти (0:3). Дольберг, 56 (0:4).

20 октября. Херенвен. Стадион "Abe Lenstra Stadion".

"Утрехт" - "АЗ" - 2:1 (1:1)

Голы: Йонсен, 2 (0:1). Эмануэлсон, 36 (1:1). ван Рейн, 87 - в свои ворота (2:1).

20 октября. Утрехт. Стадион "Галгенвард".

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