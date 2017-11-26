Защитник "Кельна" установил рекорд бундеслиги, выйдя на поле в 16 лет

16-летний защитник "Кельна" Янн Биссек стал самым молодым немецким игроком в истории бундеслиги. Он появился в стартовом составе клуба в матче 13-го тура чемпионата Германии против "Герты". Через три дня футболисту исполнится 17 лет.
Примечательно, что одном составе с 16-летним немцем играет 39-летний Клаудио Писарро, дебютировавший в бундеслиге в 1999 году, когда Биссек еще не родился.
Good luck to 16-year-old Yann Aurel Bisseck on his #effzeh debut! #KOEBSC pic.twitter.com/dh5AiIGAwt– 1. FC Cologne (@fckoeln_en) 26 ноября 2017 г.