Защитник "Кельна" установил рекорд бундеслиги, выйдя на поле в 16 лет

16-летний защитник "Кельна" Янн Биссек стал самым молодым немецким игроком в истории бундеслиги. Он появился в стартовом составе клуба в матче 13-го тура чемпионата Германии против "Герты". Через три дня футболисту исполнится 17 лет.

Примечательно, что одном составе с 16-летним немцем играет 39-летний Клаудио Писарро, дебютировавший в бундеслиге в 1999 году, когда Биссек еще не родился.