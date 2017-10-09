Юпп Хайнкес: "Без "Баварии" я бы никогда не сделал карьеру тренера"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что рад возвращению в клуб и собирается отдать долг команде, благодаря которой он добился тренерских высот. Напомним, что 72-летний специалист вернулся в клуб после увольнения Карло Анчелотти.

– Я с нетерпением жду своей старой новой работы, – цитирует kicker Хайнкеса. – Без "Баварии" я бы никогда не сделал карьеру тренера, поэтому мне нужно вернуть кое-что клубу.

Ворота защищать будет Ульрайх, но я рад, что на замене будет такой игрок, как Том Штарке.