Йоахим Лев: "Я не знаю причин, по которым Езил отказался общаться с нами"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что не знает причин, по которым полузащитник "Арсенала" Месут Езил отказался от общения с ним. Наставник национальной команды прилетел в Лондон на тренировочную базу "канониров" для личной встречи с хавбеком, но получил отказ.

Вместо этого Лев поговорил с Пером Мертесакером, Берндом Лено и Шкодраном Мустафи.

- Месута тогда не было на тренировке, поэтому мы должны признать, что он не хочет говорить с нами в данный момент, - приводит Goal слова Лева. - Я не знаю причин. Я был очень разочарован, что он лично не сообщил мне о своем решении. Все знают, что я всегда готов говорить, но от Езила не было никакого сигнала. Я бы хотел, чтобы все было по-другому, но если сейчас все так, то пусть оно так и будет.

Езил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год. В ее составе он выигрывал чемпионат мира-2014. После ЧМ-2018 в России он заявил, что завершает выступления за национальную команду. По его словам, он сталкивался с проявлениями расизма из-за своего турецкого происхождения.