Ярмоленко отказался отвечать на вопросы после первого матча за "Боруссию"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко не стал отвечать на вопросы после первого матча за новую команду. По информации Reviersport.de, 27-летний украинец по пути в клубный автобус проигнорирова ожидавших его журналистов.

Напомним, в матче 3-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле сыграл вничью с "Боруссией" – 0:0. Причем хозяева уже на 27-й минуте остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Йорик Раве.

Андрей Ярмоленко перебрался в Боруссию из киевского "Динамо" в конце августа за 25 миллионов евро, но последние две недели пробыл в расположении сборной Украины и только в четверг прибыл в Дортмунд.