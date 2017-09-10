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10:37 | Футбол — Германия

Ярмоленко отказался отвечать на вопросы после первого матча за "Боруссию"


Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко не стал отвечать на вопросы после первого матча за новую команду. По информации Reviersport.de, 27-летний украинец по пути в клубный автобус проигнорирова ожидавших его журналистов.

Напомним, в матче 3-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле сыграл вничью с "Боруссией" – 0:0. Причем хозяева уже на 27-й минуте остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Йорик Раве

Андрей Ярмоленко перебрался в Боруссию из киевского "Динамо" в конце августа за 25 миллионов евро, но последние две недели пробыл в расположении сборной Украины и только в четверг прибыл в Дортмунд.

 

 

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