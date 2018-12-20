Торган Азар: "Менхенгладбахская "Боруссия" едет в Дортмунд за победой"

Бельгийский нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар заявил, что его команда едет в Дортмунд на поединок с одноименным его команде коллективом исключительно за победой.

- Мы едем в Дортмунд за победой. В пятницу нам предстоит трудная игра. Дортмунд сейчас на первом месте, они показывают лучший футбол в первой части сезона, - цитирует Азара официальный сайт бундеслиги. - Но у нас также высокий, который мы подтверждаем результатами. Если мы сыграем так же, как против "Нюрнберга", то выиграть будет тяжело. Но я смотрю на предстоящую игру безотносительно той игры, которую мы показали с "Нюрнбергом". Мы должны выложиться без остатка в последнем матче перед рождественским перерывом.

Перед завтрашним противостоянием "Боруссия" из Менхенгладбаха занимает второе место в турнирной таблице немецкого чемпионата, имея в своем активе 33 очка. Она на 6 баллов отстает от идущего первым одноименного соперника из Дортмунда. 25-летний бельгийский форвард в текущем сезоне провел 16 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.