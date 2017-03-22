20:25 | ФУТБОЛ — Германия

Тиагу Алькантара хочет продлить контракт с "Баварией"

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Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара хочет продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает Sport Bild. По информации источника, в ближайшее время представитель 25-летнего испанца встретится с руководством "Баварии". Нынешнее соглашение хавбека с клубом рассчитано до лета 2019 года. Предполагается, что новый контракт будет действовать до 2021 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Алькантара провел 21 матч, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету семь матчей, два гола и две передачи в Лиге чемпионов.

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