Тиагу Алькантара хочет продлить контракт с "Баварией"

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара хочет продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает Sport Bild. По информации источника, в ближайшее время представитель 25-летнего испанца встретится с руководством "Баварии". Нынешнее соглашение хавбека с клубом рассчитано до лета 2019 года. Предполагается, что новый контракт будет действовать до 2021 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Алькантара провел 21 матч, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету семь матчей, два гола и две передачи в Лиге чемпионов.