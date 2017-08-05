Технический директор "Баварии" перешел на работу в "Штутгарт"

Технический директор "Баварии" Михаэль Решке покинул свой пост, сообщает официальный сайт баварцев. Контракт был расторгнут в связи с тем, что функционер объявил о своем намерении продолжить работу в "Штутгарте".

– С отрудничество с Хенессом и Румменигге помогло мне развиваться, я получил огромный опыт, – цитирует пресс-служба клуба Решке. - Я это очень ценю, хочу поблагодарить их. Я всегда чувствовал себя комфортно на протяжении того времени, что работал в клубе. Это было фантастическое сотрудничество с Анчелотти, Гвардьолой, игроками, всеми остальными сотрудниками.