Супер Марио Гетце и Витсель с тыквой на голове. Оригинальное поздравление с Хэллоуином от "Боруссии"

"Боруссия" в своем официальном Твиттере поздравила подписчиков с Хэллоуином. Дортмундский клуб опубликовал картинку, на которой игроки изображены в необычных образах.
В частности, на голове хавбека Акселя Витселя присутствует тыквенная шляпа, а полузащитник Марио Гетце нарисован в образе героя известной компьютерной игры Супер Марио.
🎃 Happy #Halloween! 🕷️ pic.twitter.com/rCggYeT7Fo– Borussia Dortmund (@BVB) 31 октября 2018 г.
После девяти туров "Боруссия" занимает 1-е место в чемпионате Германии, имея в активе 21 очко.
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