16:53 | Футбол — Германия

Супер Марио Гетце и Витсель с тыквой на голове. Оригинальное поздравление с Хэллоуином от "Боруссии"

Обсудить
0

"Боруссия" в своем официальном Твиттере поздравила подписчиков с Хэллоуином. Дортмундский клуб опубликовал картинку, на которой игроки изображены в необычных образах. 

В частности, на голове хавбека Акселя Витселя присутствует тыквенная шляпа, а полузащитник Марио Гетце нарисован в образе героя известной компьютерной игры Супер Марио.

После девяти туров "Боруссия" занимает 1-е место в чемпионате Германии, имея в активе 21 очко.

Все о чемпионате Германии - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...