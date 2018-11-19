Спортивный директор "Боруссии": "Рассчитываем на Пулишича как минимум до конца сезона"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что клуб рассчитывает на полузащитника Кристиана Пулишича. Текущее соглашение 20-летнего американца с клубом действует до лета 2020 года.

– Мы слышим подобные разговоры о возможно уходе Пулишича в другую команду уже много лет, – приводит слова Цорка Kicker. – Мы рассчитываем на него как минимум до конца сезона.

Ранее стало известно, что "Челси" является фаворитом в борьбе за Пулишича, также сообщалось об интересе со стороны "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

В текущем сезоне 20-летний американец провел 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.