Себастьян Руди: "Я бы мог многому научиться у Алонсо"

Полузащитник "Баварии" Себастьян Руди подчеркнул, что в последние годы наблюдал за игрой Хаби Алонсо, завершившего карьеру в минувшем сезоне. По словам хавбека, он бы мог многому научиться, если бы выступал с испанцем в одной команде.

– В последние годы я постоянно наблюдал за игрой Хаби Алонсо. С удовольствием бы выступал с ним в одной команде, что позволило бы многому научиться, – приводит Goal.com слова Руди. – Он отличался виденьем поля, балансом и спокойствием. Также нельзя не вспомнить о его ударах по воротам.

Напомним, что Руди, в минувшем сезоне выступавший за "Хоффенхайм", перешел в "Баварию" на правах свободного агента.