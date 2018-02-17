Сборная Германии будет тренироваться в виртуальной реальности

Немецкий футбольный союз (DFB) заключил партнерство с компанией Beyond Sports, которая предоставляет сервис для тренировок с помощью виртуальной реальности. Как сообщает Sport Techie, сборная Германии​ получит возможность проводить тренировки с помощью виртуальной и дополненной реальности, на основе заранее созданных сценариев. Общая цель этого - увеличить тактические знания игроков, а также улучшить время на принятие решений.

Отмечается, что данные технологии в своих тренировках уже используют "Арсенал", "Стоук Сити", ПСВ и "АЗ".