Пако Алькасер: "Переход в "Боруссию" был правильным решением"

Нападающий "Боруссии" Пако Алькасер заявил, что чувствует себя счастливым в дортмундском клубе. В пятницу 25-летний испанец подписал 5-летний контракт со "шмелями".

- Я очень счастлив в Дортмунде, - приводит слова Алькасера официальный сайт "Боруссии". - Рад находиться в этой замечательной команде. Переход в "Боруссию" - правильное решение. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отблагодарить вас за доверие.

Напомним, Алькасер перешел в "Боруссию" из "Барселоны" 28 августа 2018 года на правах сезонной аренды с последующей возможностью выкупа. Он провел 8 матчей за "шмелей" и забил 9 голов.

Все о трансферах - здесь