08:45 | Футбол — Германия

Нико Ковач: "Нам предстоит настоящий вызов с матче с "Гертой"

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Главный тренер "Баварии" Нико Ковач накануне матча 6-го тура чемпионата Германии с "Гертой" отметил, что соперник очень техничен. По словам хорватского специалиста, мюнхенцам придётся выложиться против них на все что процентов.

⁃ В игровом плане они показали себя очень хорошо, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Мне очень понравилось как они действовали. Они очень техничны при работе с мячом, дисциплинированны и стараются побеждать в родных стенах. Поэтому нам предстоит настоящий вызов. Мы должны снова выложиться на все сто процентов.

Отметим, что Берлин - родной город главного тренера мюнхенцев.

Матч "Бавария" - "Герта" пройдёт в столице Германии в пятницу, 28 сентября, и начнётся в 21:30 по московскому времени.

Герта - Бавария

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/

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