Нико Ковач: "Бавария" забила голы в нужное время"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча за Суперкубок Германии против "Айнтрахта" (5:0) отметил, что команда играла на высоком уровне на протяжении всех 90 минут.

- Комплимент и поздравления моей команде. На протяжении всех 90 минут мы играли очень хорошо, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Ковача. - В первом тайме мы должны были просто грамотно располагаться и быстро переключаться в атаку. Голы мы забили как раз в нужное время. Во втором тайме мы хорошо распоряжались мячом. Заслуженный результат и счет.

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