Мануэль Нойер: "Уверен, что в этом сезоне я выйду на поле"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, продолжающий восстановление после травмы, отметил, что хочет вернуться на поле в нынешнем сезоне. Напомним, голкипер сломал ногу в сентябре во время тренировки.

– В течение следующих недель я хочу улучшить свою походку и увеличить массу тела, – цитирует Нойера официальный сайт клуба. – Я работаю на велотренажере, выполняю силовые упражнения для всего тела и в целом нахожусь в очень хорошей физической форме.

Я чувствую себя хорошо, мне нравится каждый день приезжать на Зэбенерштрассе, делать здесь свою работу и видеть, что она приносит желаемый результат. Во время реабилитации я постоянно ставил перед собой новые цели и шел к ним. Я также посещал домашние матчи, мне нравится следить за прогрессом команды. Перед нами стоят четкие цели, и я думаю, что пока что мы проводим очень успешный сезон. Я пока что не знаю, когда выйду на поле. Мы должны продолжать работать и следить за прогрессом. Я смотрю в будущее с оптимизмом, уверен, что в этом сезоне я выйду на поле.