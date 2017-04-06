Лукаш Пищек - о новом контракте: "Рад доверию, оказанному "Боруссией"

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек рад подписанию нового контракта с клубом. Соглашение с 31-летним поляком рассчитано до 2019 года.

- Я рад доверию, которое мне оказала "Боруссия", - приводит пресс-служба клуба слова Пищека. - Горжусь, что продолжу выступать за дортмундцев. Как минимум еще два сезона я буду выходить на поле в желто-черной футболке на глазах у наших великолепных болельщиков.

В текущем сезоне Пищек провел в составе "Боруссии" 31 матч, забил пять голов и сделал две голевые передачи.