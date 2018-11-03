"Лейпциг" разгромил "Герту"

"Лейпциг" с разгромным счетом обыграл "Герту" в матче 10-го тура чемпионата Германии. Дублем отметился нападающий Тимо Вернер.

"Лейпциг" набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Герта" с 16 баллами располагается на 8-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

10-й тур

"Герта" - "РБ Лейпциг" - 0:3 (0:1)

Голы: Вернер, 7 (0:1). Вернер, 53 (0:2). Кунья, 75 (0:3).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт (Дилросюн, 59), Рекик, Штарк, Миттельштедт, Лустенбергер, Лазаро, Дуда, Майер, Ибишевич (Зельке, 59), Калу (Леки, 67).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Мукьеле (Клостерманн, 46), Конате, Сараччи, Кампль (Ляймер, 83), Забитцер, Демме, Брума, Вернер (Поульсен, 78), Кунья.

Предупреждения: Забитцер, 22. Ибишевич, 39. Леки, 78.

Судья: Айтекин.

03 ноября. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.

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