22:23 | ФУТБОЛ — Германия

"Лейпциг" дома победил "Шальке"

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"Лейпциг" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии обыграл "Шальке" (2:1). Победа позволила команде Ральфа Хазенхюттля сохранить лидерство в турнирной таблице бундеслиги. "Шальке", который является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы, после 13 матчей имеет 17 очков.

Чемпионат Германии

Бундеслига

13-й тур

"Лейпциг" – "Шальке" – 2:1 (1:1)

Голы: Вернер, 2 - с пенальти (1:0). Колашинац, 31 (1:1). Колашинац, 47 - в свои ворота (2:1).

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Шмиц (Кайзер, 23), Ильзанкер, Забитцер, Форсберг (Хедира, 90+1), Кейта, Демме, Поульсен, Вернер (Берк, 83).

"Шальке": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац, Шупо-Мотинг, Майер, Гайс (Жуниор Кайсара, 86), Горецка, Бенталеб (Коноплянка, 81), Шепф (Резе, 86).

Предупреждения: Ферманн, 1. Настасич, 39. Шепф, 49. Хеведес, 51. Хальстенберг, 73. Бенталеб, 80.

Судья: Данкерт.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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никнейм1

Просто красавцы РБ! 8-я победа подряд! Сказка продолжается. Эта победа вдвойне ценна, так как Шальке 12 матчей(10-2-0) не проигывала во всех турнирах.

22:34

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