23:19 15 августа | Футбол — Германия

Ковач запретил игрокам "Баварии" пользоваться мобильными телефонами на базе


Главный тренер "Баварии" Нико Ковач ввел запрет для игроков на пользование мобильными телефонами на клубной базе. Информацию об этом он подтвердил в комментарии Bild.

Стало известно, что игроки вначале не прислушались к хорвату, после чего он напомнил о правиле и пригрозил санкциями. На данный момент пользоваться мобильными телефонами можно в раздевалке, но запрещено на территории базы, в том числе в столовой и в кабинете массажиста.

- Пользоваться смартфонами в раздевалке - это нормально, - сказал тренер. - Но в остальных случаях это запрещено. Если мы обедаем вместе, мы должны разговаривать друг с другом, а не смотреть в телефон. Это касается и массажного кабинета. Игроки должны расслабиться, а не отвлекаться на телефон. Кроме того, я не думаю, что радиация полезна.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/

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