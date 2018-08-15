Ковач запретил игрокам "Баварии" пользоваться мобильными телефонами на базе

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач ввел запрет для игроков на пользование мобильными телефонами на клубной базе. Информацию об этом он подтвердил в комментарии Bild.

Стало известно, что игроки вначале не прислушались к хорвату, после чего он напомнил о правиле и пригрозил санкциями. На данный момент пользоваться мобильными телефонами можно в раздевалке, но запрещено на территории базы, в том числе в столовой и в кабинете массажиста.

- Пользоваться смартфонами в раздевалке - это нормально, - сказал тренер. - Но в остальных случаях это запрещено. Если мы обедаем вместе, мы должны разговаривать друг с другом, а не смотреть в телефон. Это касается и массажного кабинета. Игроки должны расслабиться, а не отвлекаться на телефон. Кроме того, я не думаю, что радиация полезна.