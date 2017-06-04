Коноплянка назвал тренера "Шальке" трусом

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка назвал тренера команды Маркуса Вайнцирля трусом. 27-летний украинец рассказал о беседе с наставником, которая состоялась перед отпуском.

- Я так понимаю, что тренер остается, - цитирует FootballHub Коноплянку. - Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: "Жень, я вижу, что ты хочешь играть". Я на него смотрю: "Что, серьезно, ты только сейчас это понял?" Мы общались через переводчика. Он сказал, что мне лучше найти другой клуб, а я ему говорю: "Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?" Если бы мог больше сказать, то я бы задал ему еще больше вопросов.

Если ты хочешь отпустить человека, которого купили за 15 миллионов, то нужно больше объяснений, и мы должны как-то расстаться. А он меня зовет поговорить на минуту, когда я уезжаю домой. А почему заранее нельзя было поговорить? Это трусость, он трус, я не буду это скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом "Шальке" будет играть во второй лиге в этим тренером.