Коноплянка близок к переходу в "Шальке"

Полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка с большой долей вероятности продолжит карьеру в "Шальке", сообщает телеканал "Футбол 1". Представители 26-летнего украинца уже ведут переговоры с немецким клубом и в ближайшее время он вылетит в Германию. Ранее появилась информация, что 26-летний игрок сборной Украины может покинуть испанскую команду из-за недостаточного количества игровой практики. В минувшем сезоне Коноплянка провел 32 матча в чемпионате Испании, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.