16:29 | ФУТБОЛ — Германия

Коноплянка близок к переходу в "Шальке"

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Полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка с большой долей вероятности продолжит карьеру в "Шальке", сообщает телеканал "Футбол 1". Представители 26-летнего украинца уже ведут переговоры с немецким клубом и в ближайшее время он вылетит в Германию. Ранее появилась информация, что 26-летний игрок сборной Украины может покинуть испанскую команду из-за недостаточного количества игровой практики. В минувшем сезоне Коноплянка провел 32 матча в чемпионате Испании, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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xueks

шальке решил слить ле, ну что ж тем лучше для краса

17:39

Andersen2

А статистика у него нормальная. irgen, в Германии он как раз ко двору?))

17:20

Korvin

По поводу "Зик" я тоже слышал... Говорят от "це Европейца" устали...

17:20

irgen

ещё весной была информация, что Коноплянки в Севилье не будет. И причина - не в том, что мало игровой практики. Её было мало, потому, что... Как бы это "помягче"... Он СЛИШКОМ много говорил и показывал, что "украина понад усэ". Нацик. Поэтому и не "пришёлся ко двору"

16:52

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