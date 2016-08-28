Коноплянка близок к переходу в "Шальке"

Полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка с большой долей вероятности продолжит карьеру в "Шальке", сообщает телеканал "Футбол 1". Представители 26-летнего украинца уже ведут переговоры с немецким клубом и в ближайшее время он вылетит в Германию. Ранее появилась информация, что 26-летний игрок сборной Украины может покинуть испанскую команду из-за недостаточного количества игровой практики. В минувшем сезоне Коноплянка провел 32 матча в чемпионате Испании, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.
xueks
шальке решил слить ле, ну что ж тем лучше для краса
17:39
Andersen2
А статистика у него нормальная. irgen, в Германии он как раз ко двору?))
17:20
Korvin
По поводу "Зик" я тоже слышал... Говорят от "це Европейца" устали...
17:20
irgen
ещё весной была информация, что Коноплянки в Севилье не будет. И причина - не в том, что мало игровой практики. Её было мало, потому, что... Как бы это "помягче"... Он СЛИШКОМ много говорил и показывал, что "украина понад усэ". Нацик. Поэтому и не "пришёлся ко двору"
16:52