Кевин-Принс Боатенг: "Почему в 2017 году мы не используем видеоповторы для борьбы с расизмом?"

Полузащитник "Айнтрахта" Кевин-Принс Боатенг призвал использовать современные технологии для борьбы с проявлениями расизма на трибунах. Ганский хавбек считает, что благодаря системе видеонаблюдения можно вычислять таких болельщиков и не пускать их на стадионы.

- Мы в 2017 году так и не нашли способа борьбы с расизмом, - цитирует Focus Боатенга. - Почему мы не используем технологии для выявления расистов и их выдворения со стадионов? Каждый год есть случаи проявления нетерпимости, но такого просто не должно быть.

Напомним, в чемпионате Германии используются технологии фиксации взятия ворот и видеопомощи арбитрам (ВАР).