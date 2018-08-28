Карло Анчелотти: "Проблемы "Баварии" заключались в философии"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что во время работы в мюнхенской "Баварии" столкнулся с "проблемами философии". 59-летний итальянец возглавлял немецкий клуб в 2016-2017 годах.

- Опыт в "Баварии" был немного необычным, - цитирует Анчелотти DAZN. - Дела шли довольно неплохо, мы выиграли почти все игры в сентябре. Думаю, в "Баварии" существовали проблемы с философией. Они не хотели ничего менять.

Под руководством Анчелотти "Бавария" выигрывала чемпионат Германии и Суперкубок этой страны (дваджы).

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