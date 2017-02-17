Карло Анчелотти: "Хотели бы всегда играть так, как против "Арсенала". Но это невозможно"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии матча 21-го тура чемпионата Германии против "Герты" заявил, что его команду ждет сложная игра, а также отметил, что мюнхенцы не могут проводить каждую встречу, как недавнюю против "Арсенала" (5:1). "Бавария" идет на первом месте в турнирной таблице, "Герта" занимает шестую строчку.

– Игра против "Арсенала" придала нам уверенности в своих силах, – цитирует сайт "Баварии" Анчелотти. – Конечно мы хотели бы всегда играть так, как против "Арсенала". Но это невозможно. Бундеслига это другой турнир, здесь 34 матча. Против "Арсенала" всего два. "Герта"? У них хорошая команда, в первой половине сезона они играли очень хорошо. Это будет сложный и важный матч. Мы должны хорошо подготовиться и завтра быть предельно сосредоточены.