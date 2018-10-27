"Хоффенхайм" разгромил "Штутгарт"

"Хоффенхайм" с крупным счетом обыграл "Штутгарт" (4:0) в матче девятого тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Джошуа Бренет, Жоэлинтон и Исак Бельфодиль (дважды). Уже на девятой минуте у гостей был удален Эмилиано Инсуа.

"Хоффенхайм" набрал 13 очков и занимает восьмое место. У "Штутгарта" пять очков и последняя позиция.

В следующем туре "Штутгарт" примет "Айнтрахт", а "Хоффенхайм" на выезде сыграет с "Байером".

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9-й тур

"Хоффенхайм" - "Штутгарт" - 4:0 (0:0)

Голы: Бренет, 48 (1:0). Жоэлинтон, 51 (2:0). Бельфодиль, 57 (3:0). Бельфодиль, 60 (4:0).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек (Нордтвейт, 62), Бичакчич, Бренет, Цубер, Гриллич (Демирбай, 40), Крамарич (Грифо, 61), Бельфодиль, Жоэлинтон, Нелсон.

"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Бадштубер, Баумгартль, Павар, Маффео (Бек, 76), Гентнер, Томми (Беркай Озджан, 85), Аскасибар, Гомес (Сарпей, 56), Гонсалес.

Предупреждения: Аскасибар, 35. Демирбай, 41.

Удаление: Инсуа, 8.

Судья: Вилленборг (Германия).

27 октября. Зинсхайм. Стадион "WIRSOL Rhein-Neckar-Arena".

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