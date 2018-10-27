"Хоффенхайм" разгромил "Штутгарт"

"Хоффенхайм" с крупным счетом обыграл "Штутгарт" (4:0) в матче девятого тура чемпионата Германии.
В составе победителей отличились Джошуа Бренет, Жоэлинтон и Исак Бельфодиль (дважды). Уже на девятой минуте у гостей был удален Эмилиано Инсуа.
"Хоффенхайм" набрал 13 очков и занимает восьмое место. У "Штутгарта" пять очков и последняя позиция.
В следующем туре "Штутгарт" примет "Айнтрахт", а "Хоффенхайм" на выезде сыграет с "Байером".
Чемпионат Германии
Бундеслига
9-й тур
"Хоффенхайм" - "Штутгарт" - 4:0 (0:0)
Голы: Бренет, 48 (1:0). Жоэлинтон, 51 (2:0). Бельфодиль, 57 (3:0). Бельфодиль, 60 (4:0).
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек (Нордтвейт, 62), Бичакчич, Бренет, Цубер, Гриллич (Демирбай, 40), Крамарич (Грифо, 61), Бельфодиль, Жоэлинтон, Нелсон.
"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Бадштубер, Баумгартль, Павар, Маффео (Бек, 76), Гентнер, Томми (Беркай Озджан, 85), Аскасибар, Гомес (Сарпей, 56), Гонсалес.
Предупреждения: Аскасибар, 35. Демирбай, 41.
Удаление: Инсуа, 8.
Судья: Вилленборг (Германия).
27 октября. Зинсхайм. Стадион "WIRSOL Rhein-Neckar-Arena".
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