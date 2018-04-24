Хектор продлил контракт с "Кельном"

Защитник сборной Германии Йонас Хектор подписал новый контракт с "Кельном", сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение 27-летнего игрока рассчитано до лета 2023 года.

Хектор выступает за "Кельн" с 2010 года. За это время он провел 187 матчей за команду во всех турнирах, забив шесть голов и отдав 11 результативных передач. Также в активе игрока три мяча в 36 матчах за сборную Германии.



Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.