Хектор продлил контракт с "Кельном"

Защитник сборной Германии Йонас Хектор подписал новый контракт с "Кельном", сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение 27-летнего игрока рассчитано до лета 2023 года.
Хектор выступает за "Кельн" с 2010 года. За это время он провел 187 матчей за команду во всех турнирах, забив шесть голов и отдав 11 результативных передач. Также в активе игрока три мяча в 36 матчах за сборную Германии.
Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.
Jonas #Hector in seiner #effzeh-Zeit im Schnelldurchlauf. Der FC freut sich auf weitere Portraits in rut un wiess, Jonas! 🔴⚪ 😍 #durchetfüer pic.twitter.com/45M6Gel8t0– 1. FC Köln (@fckoeln) 23 апреля 2018 г.