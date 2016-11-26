Гол Хусти помог "Айнтрахту" обыграть дортмундскую "Боруссию"

"Айнтрахт" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии обыграл дортмундскую "Боруссию" - 2:1. Один из голов в составе хозяев забил экс-полузащитник "Зенита" Саболч Хусти. В других матчах "Ингольштадт" и "Вольфсбург" сыграли вничью (1:1), "Кельн" и "Аугсбург" голов не забили, "Гамбург" и "Вердер" победителя не выявили, "Боруссия" М и "Хоффенхайм" поделили очки (1:1).

Чемпионат Германии

Бундеслига

12-й тур

"Айнтрахт" Ф - "Боруссия" Д - 2:1 (0:0)

Голы: Хусти, 46 (1:0). Обамеянг, 77 (1:1). Сеферович, 79 (2:1).

Судья: Штарк.

26 ноября. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

"Ингольштадт" - "Вольфсбург" - 1:1 (1:0)

Голы: Юнг, 31 (1:0). Калиджури, 78 (1:1).

Нереализованный пенальти: Хартманн (Ингольштадт), 18 (вратарь)

Судья: Зиберт.

26 ноября. Ингольштадт. Стадион Audi Sportpark.

"Кельн" - "Аугсбург" - 0:0

Судья: Шмидт.

26 ноября. Кельн. Rhein-Energie-Stadion.

"Гамбург" - "Вердер" - 2:2 (2:2)

Голы: Грегорич, 3 (1:0). Бартельс, 14 (1:1). Грегорич, 28 (2:1). Гнабри, 45 (2:2).

Судья: Брих.

26 ноября. Гамбург. Volksparkstadion.

"Боруссия" М - "Хоффенхайм" - 1:1 (1:0)

Голы: Дахуд, 25 (1:0). Амири, 53 (1:1).

Судья: Айтекин.

26 ноября. Менхенгладбах. Stadion im Borussia-Park.