Главный тренер "Байера" дисквалифицирован на два матча

Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт наказан за резкие высказывания в адрес наставника "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсманна. Как сообщает AFP, Шмидт дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 15 тысяч евро за то, что назвал Нагельсманна "больным". Такой комментарий Шмидт сделал на одной из пресс-конференций.

– Я уважаю и принимаю это наказание, – отметил Шмидт позднее. – Конечно, я неправильно поступил. Сожалею, что подставил команду.

Напомним, что "Байер" играет в одной группе Лиги чемпионов с ЦСКА.