Франк Рибери: "Бавария" будет моим последним клубом в Европе"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери остался доволен продлением контракта с мюнхенским клубом. Новое соглашение француза с мюнхенцами рассчитано до 2018 года.

– "Бавария" точно будет моим последним клубом в Европе, – цитирует официальный твиттер "Баварии" Рибери. – Сейчас я в том возрасте, когда все нужно взвешивать, следить за своим организмом, за своей формой. Я получаю удовольствие от игры за "Баварию". Что будет потом, я не знаю. Возможно, "Бавария" мне предложит новый контракт. Есть вариант, что еще год где-то поиграю за пределами Европы. Знаю, что все в клубе открыты для новых переговоров о контракте.