"Фиорентина", "Шальке" и "Айнтрахт" поспорят за нападающего "Маккаби" из Тель-Авива

К "Фиорентине", проявляющей интерес к нападающему тельавивского "Маккаби" Талю Бен-Хаиму, присоединились два клуба бундеслиги – "Шальке" и "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне. Скауты всех трех команд завтра посетят матч группового турнира Лиги Европы против АЗ, который пройдет в Голландии.

Напомним, что в этом же квартете выступает и "Зенит". "Маккаби" не намерен продавать 27-летнего футболиста за сумму менее 4 миллионов евро. Если все сложится удачно, форвард может покинуть Израиль уже в январе. В нынешнем сезоне на счету Бен-Хаима восемь голов в пяти матчах национального чемпионата. (Эли ШВИДЛЕР)