Евгений Коноплянка: "Летом мог перейти в "Лацио" или "Интер"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка отметил, что летом был близок к уходу из клуба из-за плохих отношений с главным тренером команды Маркусом Вайнцирлем. Однако немецкий специалист покинул занимаемый пост, а на его место пришел Доменико Тедеско.

– В моих услугах были заинтересованы "Стоук Сити", "Лацио", "Интер" и "Галатасарай", – цитирует Football Italia Коноплянку. – Если бы в "Шальке" остался предыдущий тренер – я бы ушел, предложения у меня были. К счастью, команду возглавил новый специалист, и все изменилось к лучшему.