Джером Боатенг: "2017 год завершил будучи готовым на 80 процентов, через неделю буду готов на все 100"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг признался, что операция на мышце груди изменила его. 29-летний немец за 2017 год провел всего лишь 24 матча из-за проблем с мышцами.

- Тренер сказал, что в данный момент у него нет повода быть мной недовольным, - цитирует пресс-служба клуба Боатенга. - В данный момент я чувствую себя очень хорошо. Я бы сказал, что 2017 год я завершил будучи готовым на 80 процентов. Если я хорошо доработаю эту неделю, то буду готов на все 100. Потребовался почти год для того, чтобы чувствовать себя как прежде. После той операции пришлось изменить свой стиль бега, свою динамику. Эта травма повлияла на мою игру.