Дортмундская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург", "Хоффенхайм" обыграл "Вердер"

Дортмундская "Боруссия" на выезде переиграла "Вольфсбург" в матче 1-го тура чемпионата Германии. В других встречах "Гамбург" выиграл у "Аугсбурга", "Герта" взяла верх над "Штутгартом", "Майнц" уступил "Ганноверу", а "Хоффенхайм" одолел "Вердер".

Чемпионат Германии

Бундеслига

1-й тур

"Хоффенхайм" - "Вердер" - 1:0 (0:0)

Гол: Крамарич, 84.

Судья: Винкманн.

"Герта" - "Штутгарт" - 2:0 (0:0)

Голы: Леки, 46 (1:0). Леки, 62 (2:0).

Судья: Штегеманн.

"Гамбург" - "Аугсбург" - 1:0 (1:0)

Гол: Мюллер, 8.

Судья: Зиберт.

"Вольфсбург" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:3 (0:2)

Голы: Пулишич, 22 (0:1). Бартра, 27 (0:2). Обамеянг, 60 (0:3).

Судья: Хартманн.

"Майнц" - "Ганновер-96" - 0:1 (0:0)

Гол: Харник, 73.

Судья: Брих.