Дортмундская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург", "Хоффенхайм" обыграл "Вердер"

Дортмундская "Боруссия" на выезде переиграла "Вольфсбург" в матче 1-го тура чемпионата Германии. В других встречах "Гамбург" выиграл у "Аугсбурга", "Герта" взяла верх над "Штутгартом", "Майнц" уступил "Ганноверу", а "Хоффенхайм" одолел "Вердер".
Чемпионат Германии
Бундеслига
1-й тур
"Хоффенхайм" - "Вердер" - 1:0 (0:0)
Гол: Крамарич, 84.
Судья: Винкманн.
"Герта" - "Штутгарт" - 2:0 (0:0)
Голы: Леки, 46 (1:0). Леки, 62 (2:0).
Судья: Штегеманн.
"Гамбург" - "Аугсбург" - 1:0 (1:0)
Гол: Мюллер, 8.
Судья: Зиберт.
"Вольфсбург" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:3 (0:2)
Голы: Пулишич, 22 (0:1). Бартра, 27 (0:2). Обамеянг, 60 (0:3).
Судья: Хартманн.
"Майнц" - "Ганновер-96" - 0:1 (0:0)
Гол: Харник, 73.
Судья: Брих.
- Вердер
- Гамбург (Футбол)
- Штутгарт
- Майнц
- Хоффенхайм
- Боруссия Дортмунд
- Ганновер (Футбол)
- Вольфсбург
- Герта
- Аугсбург
Esperanza60
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