Букмекеры оценивают победу дортмундской "Боруссии" над "Шальке" с коэффициентом 1,94

1 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата Германии "Шальке" – "Боруссия" Д. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Шальке" – "Боруссия" Д
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,90 – Н 3,74 – П2 1,94
Трансляция матча "Шальке" – "Боруссия" Д 1 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Шальке" – "Боруссия" Д.
Прямая трансляция матча "Шальке" – "Боруссия" Д 1 апреля на канале "Матч! Футбол 3".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=8-7, 32 – 33.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
27 сентября 2014 года
|
Чемпионат Германии
|
"Шальке" – "Боруссия" Д
|
2:1
|
28 февраля 2015 года
|
Чемпионат Германии
|
"Боруссия" Д – "Шальке"
|
3:0
|
8 ноября 2015 года
|
Чемпионат Германии
|
"Боруссия" Д – "Шальке"
|
3:2
|
10 апреля 2016 года
|
Чемпионат Германии
|
"Шальке" – "Боруссия" Д
|
2:2
|
29 октября 2016 года
|
Чемпионат Германии
|
"Боруссия" Д – "Шальке"
|
0:0
Прогноз "СЭ"
Ну а главное дерби Германии, пусть и не вынесенное в этот раз на прайм-тайм, в любом случае будет красоваться на афише немецкого игрового дня жирным шрифтом. Дортмунд во втором круге спотыкается нечасто, и если бы не поражения от "Дармштадта" и "Герты", мог бы уже потеснить Лейпциг со второй строчки таблицы. Однако и "Шальке", выиграв несколько встреч подряд, дома в принципиальном матче может больно кусаться. Впрочем, в Гельзенкирхене рурское дерби живет по особым законам, плохо поддающимся логике. Только у своих заклятых соседей "кобальтовые" выигрывали четыре домашних матча, в которых пропускали первыми, но вместе с тем лишь "Боруссии" проиграли дома четыре встречи, в которых открывали счет.
К настоящему моменту, правда, "Шальке" не побеждал дортмундцев аж с 2014 года, то есть все те же четыре игры. Последний раз без побед в пяти дерби подряд "кобальтовые" оставались 17 лет назад, и мотивация не повторять антирекорды у команды наверняка наличествует. Гельзенкирхенцы, кстати, забивали "шмелям" в десяти последних домашних матчах, вот только и сами пропускали в этих встречах минимум один гол. Казалось бы, 150-я официальная встреча рурских соседей обещает хлеба и зрелищ, но стоит помнить и о том, что ни одна немецкая пара так часто не играла друг с другом нулевые ничьи – аж 10 раз за 89 матчей бундеслиги.
Прогноз "СЭ" – 1:1.
aminasin
Уверенно ставлю свой голос за "Боруссию"! Могу даже предположить, что игра закончится со счетом 3 - ! в пользу команды Тухеля, а бомбардир команды забьет свой или свои очередные голы!
11:14