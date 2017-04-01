Букмекеры оценивают победу дортмундской "Боруссии" над "Шальке" с коэффициентом 1,94

1 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата Германии "Шальке" – "Боруссия" Д. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Шальке" – "Боруссия" Д

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,90 – Н 3,74 – П2 1,94

Трансляция матча "Шальке" – "Боруссия" Д 1 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Шальке" – "Боруссия" Д.

Прямая трансляция матча "Шальке" – "Боруссия" Д 1 апреля на канале "Матч! Футбол 3".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=8-7, 32 – 33.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 27 сентября 2014 года Чемпионат Германии "Шальке" – "Боруссия" Д 2:1 28 февраля 2015 года Чемпионат Германии "Боруссия" Д – "Шальке" 3:0 8 ноября 2015 года Чемпионат Германии "Боруссия" Д – "Шальке" 3:2 10 апреля 2016 года Чемпионат Германии "Шальке" – "Боруссия" Д 2:2 29 октября 2016 года Чемпионат Германии "Боруссия" Д – "Шальке" 0:0

Прогноз "СЭ"

Ну а главное дерби Германии, пусть и не вынесенное в этот раз на прайм-тайм, в любом случае будет красоваться на афише немецкого игрового дня жирным шрифтом. Дортмунд во втором круге спотыкается нечасто, и если бы не поражения от "Дармштадта" и "Герты", мог бы уже потеснить Лейпциг со второй строчки таблицы. Однако и "Шальке", выиграв несколько встреч подряд, дома в принципиальном матче может больно кусаться. Впрочем, в Гельзенкирхене рурское дерби живет по особым законам, плохо поддающимся логике. Только у своих заклятых соседей "кобальтовые" выигрывали четыре домашних матча, в которых пропускали первыми, но вместе с тем лишь "Боруссии" проиграли дома четыре встречи, в которых открывали счет.

К настоящему моменту, правда, "Шальке" не побеждал дортмундцев аж с 2014 года, то есть все те же четыре игры. Последний раз без побед в пяти дерби подряд "кобальтовые" оставались 17 лет назад, и мотивация не повторять антирекорды у команды наверняка наличествует. Гельзенкирхенцы, кстати, забивали "шмелям" в десяти последних домашних матчах, вот только и сами пропускали в этих встречах минимум один гол. Казалось бы, 150-я официальная встреча рурских соседей обещает хлеба и зрелищ, но стоит помнить и о том, что ни одна немецкая пара так часто не играла друг с другом нулевые ничьи – аж 10 раз за 89 матчей бундеслиги.

Прогноз "СЭ" – 1:1.