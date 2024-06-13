Розетти на Евро: тепло вспомнил работу в России, пожалел, что на Евро нет Карасева, и провел ликбез для прессы

Обозреватель «СЭ» начинает серию публикаций с Евро-2024.

Знаете, как понимаешь, что тронулся умом на футболе? Когда едешь в комфортном мюнхенском метро через весь центр, не видишь ни одного человека в какой-либо футбольной экипировке (пошел слух, будто в Германии за паленую продукцию на человеке могут смачно оштрафовать, но это нуждается в проверке), лениво читаешь названия станций... и вместо « Гетеплатц » тебе мерещится « Гетцеплатц » .

И в какую-то секунду ты реально думаешь — неужели правда назвали после золотого гола Марио Гетце на ЧМ-2014? Но тут же читаешь, как оно есть на самом деле, — и уже смеешься над собой из-за этого помешательства.

Включаться в командировку на Евро мне вчера пришлось с места в карьер. Обычно бывает день на заселение, адаптацию — и на второй ты уже должен начать работать. Но тут так вышло, что через пару часов после моего прилета брифинг для журналистов давал главный начальник УЕФА по судьям — нам прекрасно знакомый Роберто Розетти, который после окончания карьеры действующего арбитра практиковался на кош... ой, на российских судьях. И мне очень хотелось спросить его, как он о том периоде вспоминает. А также еще кое о чем. Поэтому и пошел на марш-бросок с чемоданом и сумкой прямо из аэропорта Мюнхена на «Алльянц Арену», которая, правда, называться на чемпионате Европы будет по-другому — без спонсора.

Стадион Open Media Day (вне Евро-2024 — «Альянц Арена»). Фото AFP

И все посмотреть-послушать, и даже вопросы задать ему удалось — благодаря тому что Розетти сначала показывал презентацию, а потом отвечал на вопросы журналистов час пятнадцать минут! Закончил он и вовсе на пафосной ноте: «То, как вы (пресса . — Прим. И.Р.) относитесь к судьям, имеет огромное значение. Без судей футбола быть не может. Поэтому если вы за судей, значит, вы за футбол!»

Интереснейший новый нюанс Розетти рассказал о разговорах с судьями. Теперь для этого у каждой команды будет один специальный уполномоченный — капитан. Если же капитан — вратарь, то до игры определяется и сообщается судьям, кто от этой сборной — спикер. Но таких команд на Евро-2024, по словам Розетти, только две — Италия (Джанлуиджи Доннарумма) и Словения (Ян Облак). Они, кстати, встретятся между собой. А другие, помимо капитанов, болтуны и жестикулянты (о, слово придумал) будут тут же наказываться желтой. В частности, просишь желтую для другого — получи ее сам.

Из зала кто-то выкрикнул на тему вратаря-капитана: «А как же Германия?» Розетти парировал моментально: «А вы немец?» — «Нет». — «Тогда вам простительно не знать, что у немцев капитан — не голкипер».

Последние недели Розетти и его коллеги по судейскому комитету УЕФА объездили абсолютно все сборные, чтобы показать и обсудить с игроками и тренерами ту же видеопрезентацию к Евро-2024, которую увидели и мы. Он в самом ее начале сказал, что ничего дополнительного им не показывал — все открыто, все одинаково. Один из журналистов справедливо поинтересовался, на чем заостряли внимание игроки. Ответ не удивил — во-первых, как раз на этой вот новой «кооперации капитанов и судьи, которой они остались абсолютно довольны», как выразился Роберто (это только практика покажет), а во-вторых, на игре рукой в штрафной.

Роберто Розетти. Фото uefa.com

По последней прозвучало мало чего нового. Если рука близко к телу и игрок старается избежать контакта — продолжение игры (и отмена пенальти ВАР, если главный перестарался). Если она в вертикальном положении и на нее футболист опирается — опять не пенальти. Если защитник выбивает мяч себе в руку — снова не пенальти!

Зато отдельное внимание Розетти уделил задержкам руками в штрафной. За них как-то стеснялись показывать пенальти, теперь — разрешается и даже одобряется. Более того, румынский коллега привел цитату из интервью одного из капитанов сборной Украины Тараса Степаненко, будто Розетти сказал ему, что при явном захвате двумя руками пенальти может быть назначен даже без падения атакующего. Правда, сформулировал он это довольно путано, а Роберто от вопроса ушел с помощью того, что любой обсуждаемый момент должен быть снабжен видео.

Вообще по настрою главного судейского начальника УЕФА возникло ощущение, что карточек, в том числе и красных, на Евро будет много. Потому что начал он именно с темы безопасности игроков на поле и обсуждения эпизодов с удалениями. Законы ужесточаются, слегка ногу при подкате приподнял — не то что в колено или в лодыжку, а чуть-чуть в голеностоп, чуть выше нормы пошел — до свидания. И даже если в мяч, но с безрассудством и вынесенной затем по инерции ногой соперника, — желтая.

Объявлена принципиальная борьба спорщикам с арбитрами — Розетти сам потребовал вести с ними жесткую борьбу и насчитал пять таких желтых карточек в трех финалах еврокубков этого года, и выносились они в рамках общей концепции, продолжение которой мы увидим сейчас на чемпионате Европы. «Мне было физически больно от желтой карточки, которую на 25-й минуте (на самом деле на 40-й . — П рим. «СЭ») финала Лиги чемпионов получил четвертый номер Дортмунда — как его фамилия? (Шлоттербек , подсказывают из зала.) — эмоционально излагал Роберто. — Я страдал! Но арбитр все сделал правильно. Зачем ты бежишь к судье? Чего ты хочешь добиться? Я 30 лет работал со свистком и ни разу не поменял решения, сколько бы футболистов меня н и атаковало».

Доменико Тедеско. Фото AFP

У Розетти очень хорошее ощущение от встречи с тренерами, и он ожидает с их стороны честной игры. А вот как ждать, например, спокойного, покладистого главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско — понятно не вполне. Или работа в национальной команде сделала его более академичным и философским?

Недавнее нововведение — объявление зрителям причины того или иного пересмотра решения главного судьи — получит развитие, и это объяснение будет выводиться на табло и мгновенно передаваться комментаторам матчей. Но показывать болельщикам еще раз на табло вызвавший споры момент — до такого пока не доросли. Хотя, по-моему, жаль.

Технологии дошли уже до того, что одна из них будет обеспечивать писк в ушах арбитра в момент явного касания мячом руки игрока.

За ВАР Розетти бился смертным боем и для красочности мог бы еще привести шедевральную цитату Жозе Моуринью: «Только воры могут жаловаться на установку камер видеонаблюдения». Вы, говорит, уже просто не помните, от ошибок какого масштаба мы избавились за счет ВАР. «Обратно мы не вернемся!» — заверил арбитр финала Евро-2008.

Но то, что на прошлом Евро ВАР использовался 17 раз, самому Розетти тоже не понравилось — цель-то ставится настолько повысить класс судей в поле, чтобы видеорефери их не подменяли, а вовремя подсобляли. И тут, как сообщил итальянец, похвастать есть чем: например, в последних пяти финалах Лиги чемпионов ВАР не вмешивался ни разу.

Фото AFP

Я же спросил, считает ли он сам справедливым то, что вторые желтые карточки не входят в компетенцию ВАР. Розетти ответил, что если бы видеоарбитры начали рассматривать любые желтые, будь то первые или вторые, игра превратилась бы в хаос. Тут я с ним не согласен: вторая желтая — это, по сути, форма красной. Случается она нечасто и времени много не отнимает (итальянец и сам вчера доказывал, что ВАР отбирает у матча крохи времени по сравнению с угловыми, штрафными и аутами), так что, на мой взгляд, это принесло бы только пользу.

Спросил о том, какие уроки он извлек и какие впечатления у него остались от трех лет в России (с 2011-го по 2014-й). Ответил Роберто общо, без историй (на пресс-конференциях они вообще бывают редко), но очень тепло — и о важнейших уроках, и о жизненном и профессиональном опыте. Третий вопрос задал о Сергее Карасеве — был ли у него хоть какой-то шанс попасть на этот Евро или в текущей международной ситуации такого не могло быть в принципе. Вот тут обидно, что не было возможности дожать, а кричать без микрофона — не комильфо, в следующий раз ничего спросить просто не дадут. Потому что изначальная фраза Розетти: «Мне жаль, что в этом году Сергей не с нами» — была многообещающей.

Зато порадовало, как он после брифинга сказал мне по-русски: «Удачи!» Помнит еще!

Они будут судить матчи Евро-2024



Судьи и ассистенты

Для работы на турнире в Германии выбрано 19 судейских бригад.

Англия

Майкл Оливер, Стюарт Берт, Дан Кук

Антони Тэйлор, Гари Бесуик, Адам Нанн

Германия

Даниэль Зиберт, Ян Зайдель, Рафаэль Фольтин

Феликс Цвайер, Штефан Лупп, Марко Ахмюллер

Испания

Хесус Хиль Мансано, Диего Барберо Севилья, Анхель Невадо Родригес

Италия

Марко Гуида, Филиппо Мели, Джорджо Перетти

Даниэле Орсато, Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини

Нидерланды

Данни Маккели, Хессел Стегстра, Ян де Фрис

Польша

Шимон Марчиняк, Томаш Листкевич, Адам Купсик

Португалия

Артур Соареш Диаш, Паулу Соареш, Педру Рибейру

Румыния

Иштван Ковач, Василе Флорин Маринеску, Михай Овидиу Артене

Словакия

Иван Кружляк, Бранислав Ханцко, Ян Позор

Словения

Славко Винчич, Томаж Кланчник, Андраж Ковачич

Турция

Халиль Умут Мелер, Мустафа Эмре Эйсой, Керем Эрсой

Франция

Франсуа Летексье, Сириль Мюнье, Мехди Рахмуни

Клеман Тюрпен, Николя Дано, Бенжамен Пажес

Швейцария

Сандро Шерер, Штефан де Альмейда, Беким Зогай

Швеция

Гленн Нюберг, Махбод Беиги, Андреас Седерквист

Аргентина*

Факундо Тельо, Габриэль Чаде, Эсекиэль Браиловски

* Представители Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ) приглашены для работы на турнире в рамках программы сотрудничества с УЕФА.



Видеоассистенты

Англия

Стюарт Аттуэлл, Давид Кут

Германия

Бастиан Данкерт, Кристиан Дингерт, Марко Фриц

Испания

Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес, Хуан Мартинес Мунуэра

Италия

Массимилиано Иррати, Паоло Валери

Нидерланды

Роб Диперинк, Пол ван Букел

Польша

Бартош Франковски, Томаш Квятковски

Португалия

Тиагу Мартинш

Румыния

Каталин Попа

Словения

Нейц Кайтазович

Турция

Алпер Улусой

Франция

Жером Бризар, Вилли Делажо

Швейцария

Федайи Сан



Резервные судьи и ассистенты

Босния

Ирфан Пельто, Сенад Ибришимбегович

Литва

Донатас Румшас, Александр Радюш

Нидерланды

Сердар Гезюбюйюк, Йохан Бальдер

Норвегия

Эспен Эскос, Ян Эрик Энган

Словения

Раде Обренович, Юре Прапротник

Украина

Николай Балакин, Александр Беркут

Дополнительные технологии



На всех матчах Евро-2024 для помощи судьям в соответствии с правилами игры ИФАБ и соответствующим протоколом ИФАБ будут использоваться видеоассистенты (ВАР и АВАР). В каждую бригаду войдут по одному ВАР и по два АВАР.

Для их работы в международном центре вещания в Лейпциге подготовлено четыре комнаты (ВОР). В этом городе и будут базироваться видеоассистенты, а судьи и их помощники — во Франкфурте-на-Майне.

Основной принцип работы ВАР, по мнению председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, остается неизменным: минимум вмешательств, но с максимальной пользой.

На Евро-2024 будет использована система полуавтоматического определения офсайда (САОТ), аналогичная той, что применялась ФИФА на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Во всех матчах финального турнира применят технологию для определения взятия ворот (ГЛТ). Она используется для поддержки решения судьи с целью определить, был ли забит гол. Окончательное решение в любом случае остается за судьей. В случае выхода из строя системы ГЛТ матч начинается или продолжается без нее.