Источник: Терзич подал в отставку с поста главного тренера «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Борусии» Эдин Терзич подал в отставку, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Патрик Бергер.

По данным источника, в данный момент специалист и клуб обсуждают будущее.

Контракт Терзича с «Боруссией» рассчитан до июня 2025 года. 41-летний немец возглавил клуб летом 2022 года.

Дортмундцы с Терзичем в сезоне-2023/24 стали финалистами Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» (0:2). Сезон бундеслиги «Боруссия» завершила на пятой строчке.