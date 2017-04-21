11:36 | ФУТБОЛ — Германия

"Боруссия" поблагодарила полицию за арест подозреваемого во взрыве

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Задержан подозреваемый в попытке подрыва автобуса дортмундской "Боруссии".Сергей В.зрыв. Зачем россиянин атаковал автобус "Боруссии"

 

Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте поблагодарила полицию за арест подозреваемого в организации взрыва рядом с автобусом команды перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". Напомним, им оказался гражданин России и Германии Сергей В. Путем теракта он хотел обогатиться на последующей продаже акций "Боруссии".

"Генпрокуратура, уголовный розыск и полиция земли Северный Рейн-Вестфалия очень быстро проделали свою работу. Мы благодарны за то, что виновный в этом беспринципном нападении на наших игроков и сотрудников клуба был арестован", – заявил генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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