"Боруссия" поблагодарила полицию за арест подозреваемого во взрыве

Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте поблагодарила полицию за арест подозреваемого в организации взрыва рядом с автобусом команды перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". Напомним, им оказался гражданин России и Германии Сергей В. Путем теракта он хотел обогатиться на последующей продаже акций "Боруссии".

"Генпрокуратура, уголовный розыск и полиция земли Северный Рейн-Вестфалия очень быстро проделали свою работу. Мы благодарны за то, что виновный в этом беспринципном нападении на наших игроков и сотрудников клуба был арестован", – заявил генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке.