"Байер" отказался отпустить Бэйли в "Челси" за 25 миллионов евро

Нападающий "Байера" Леон Бэйли может перейти в Англию во время летнего трансферного окна, утверждает Daily Mail. В подписании контракта с форвардом заинтересованы "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Лондонцы предложили фармацевтам за переход игрока 25 миллионов евро, но получили отказ. Синие рассматривают 20-летнего ямайца в качестве возможной замены Эдену Азару, который может стать игроком "Реала".

Контракт Бэйли с леверкузенцами рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне в составе клуба он провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре голевые передачи.