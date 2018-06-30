"Бавария" подписала долгосрочный контракт с 17-летним воспитанником

"Бавария" подписала долгосрочный контракт с нападающим Оливером Батиста Майером. 17-летний немец с 2016 года играет за мюнхенцев, в стан которых перешел из "Кайзерслаутерна".

- Я всегда мечтал об этом, - отметил Майер. - Я сделаю все, чтобы стать здесь профессиональным футболистом. Я очень счастлив здесь и надеюсь, как можно быстрее совершить прыжок в основную команду.

В минувшем сезоне в составе команды U17 Майер принял участие в 17 матчах, в которых забил 22 мяча. Также он провел 24 матча в составе команды U19 и забил 11 мячей.